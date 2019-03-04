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    Події в Україні

    У Чернівцях горів готель «Черемош»

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    Пожежа сталася о 5.30 - У Чернівцях горів готель «Черемош»
    Пожежа сталася о 5.30

    Постраждалих від вогню нема

    У Чернівцях у понеділок вранці горів готель «Черемош». Постраждалих немає. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Чернівецькій області.

    «Сьогодні, 4 березня, близько 05:30 ранку патрульні отримали виклик «Задимлення» в приміщенні готелю «Черемош». За попередньою інформацією, загоряння відбулось на другому поверсі. Вигоріла одна кімната, приблизна площа охоплення 50 кв. м. На щастя, в пожежі ніхто не постраждав», - повідомили правоохоронці.

    На момент прибуття поліції на місці працювали працівники ДСНС, проводились пошуки джерела загоряння. Правоохоронці провели охорону місця події.

    Причину пожежі встановлюють спеціалісти.

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