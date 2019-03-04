У Чернівцях горів готель «Черемош»
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Пожежа сталася о 5.30
Постраждалих від вогню нема
У Чернівцях у понеділок вранці горів готель «Черемош». Постраждалих немає. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Чернівецькій області.
«Сьогодні, 4 березня, близько 05:30 ранку патрульні отримали виклик «Задимлення» в приміщенні готелю «Черемош». За попередньою інформацією, загоряння відбулось на другому поверсі. Вигоріла одна кімната, приблизна площа охоплення 50 кв. м. На щастя, в пожежі ніхто не постраждав», - повідомили правоохоронці.
На момент прибуття поліції на місці працювали працівники ДСНС, проводились пошуки джерела загоряння. Правоохоронці провели охорону місця події.
Причину пожежі встановлюють спеціалісти.