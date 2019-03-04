У Чернівцях горів готель «Черемош»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа сталася о 5.30

Постраждалих від вогню нема

У Чернівцях у понеділок вранці горів готель «Черемош». Постраждалих немає. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Чернівецькій області.

«Сьогодні, 4 березня, близько 05:30 ранку патрульні отримали виклик «Задимлення» в приміщенні готелю «Черемош». За попередньою інформацією, загоряння відбулось на другому поверсі. Вигоріла одна кімната, приблизна площа охоплення 50 кв. м. На щастя, в пожежі ніхто не постраждав», - повідомили правоохоронці.

На момент прибуття поліції на місці працювали працівники ДСНС, проводились пошуки джерела загоряння. Правоохоронці провели охорону місця події.

Причину пожежі встановлюють спеціалісти.