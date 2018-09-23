На Львівщині прикордонники затримали 11 нелегалів з Туреччини
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Затримані нелегали
Шестеро затриманих - діти
Прикордонники відділення Грушів на Львівщині затримали 11 громадян Туреччини, які нелегально перетнули український кордон.
Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.
Зазначається, що шестеро затриманих - діти.
Наразі затримані перебувають у прикордонному підрозділі, для встановлення всіх обставини здійснення правопорушення.
Про іноземців прикордонникам розповіли місцеві.
Нагадаємо, цього тижня прикордонники затримали під Ізмаїлом 15 нелегалів з Азії.