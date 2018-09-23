  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині прикордонники затримали 11 нелегалів з Туреччини

    • Розсилка
    Затримані нелегали - На Львівщині прикордонники затримали 11 нелегалів з Туреччини
    Затримані нелегали

    Шестеро затриманих - діти

    Прикордонники відділення Грушів на Львівщині затримали 11 громадян Туреччини, які нелегально перетнули український кордон.

    Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

    Зазначається, що шестеро затриманих - діти.

    Наразі затримані перебувають у прикордонному підрозділі, для  встановлення всіх обставини здійснення правопорушення. 

    9_12

    Про іноземців прикордонникам розповіли місцеві.

    Нагадаємо, цього тижня прикордонники затримали під Ізмаїлом 15 нелегалів з Азії.

    Читайте також
    Туреччина прикордонники Держприкордонслужба Львівщина діти мігранти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ