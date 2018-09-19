Прикордонники затримали під Ізмаїлом 15 нелегалів з Азії



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Затримані нелегали

Про те, що до кордону доставлена двома мікроавтобусами група іноземців, прикордонникам повідомили місцеві жителі

Поблизу пункту пропуску Рені на українсько-молдовському кордоні у вівторок прикордонники Ізмаїльського загону затримали 15 нелегальних мігрантів з країн Південної Азії.

Про це у середу повідомляє Держприкордонслужба.

«Про те, що до державного кордону доставлена двома мікроавтобусами української реєстрації група іноземців, прикордонникам повідомили місцеві жителі. На момент затримання документи, що засвідчують їх особу, вони не надали. У ході подальшої перевірки, за словами затриманих, встановлено, що четверо з них є громадянами Пакистану і 11 – Бангладеш», - йдеться в повідомленні.

Під час огляду особистих речей, у шести бангладешців виявили паспортні документи, проте всі вони, як виявилося, мають проблеми з прикордонним і міграційним законодавством України.

«Зараз за порушення правил перебування на території України відносно іноземців складено відповідні протоколи. На водіїв складено процесуальні документи. Тривають перевірочні заходи», - додали прикордонники.

Нагадаємо, минулого тижня у Волинській області прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому українець намагався вивезти сім громадян Бангладеш без документів.

Раніше повідомлялося, що у Києві переховувалися 12 нелегеньких мігрантів з Пакистану і Бангладеш.