На Львівщині розбився хлопець, що робив селфі на даху супермаркету

У Стрию розбився 16-річний хлопець, що робив селфі на даху супермаркету

16-річний стриянин впав з даху та від отриманих травм помер у лікарні

Ввечері 24 травня троє хлопців віком 16-17 років вилізли на дах магазину «Фуршет», що на вул. Сагайдачного у Стрию, щоб зробити селфі. Унаслідок нещасного випадку приблизно о 21:30 один з хлопців впав з даху триповерхової будівлі.

Як повідомляє Нацполіція Львівщини, місцеві піднялись на дах будівлі пожежною драбиною. Через необережність 16-річний стриянин впав з даху та від отриманих травм помер у реанімаційному відділення місцевої лікарні.

Департамент цивільного захисту Львівської ОДА уточнив, що хлопці залізли на дах будівлі, де розташований супермаркет «Фуршет».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють обставини події.

Встановлено, що загинув одинадцятикласник Костянтин Соловйов. 25 травня,йому мало б виповнитися 17 років. Та натомість у гімназії, де він вчився, оголошена жалоба, навіть не влаштовували останнього дзвоника.