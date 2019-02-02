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    На Львівщині СБУ вилучила 18 пістолетів у торговців зброєю

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    На Львівщині СБУ блокувала незаконний збут вогнепальної зброї - На Львівщині СБУ вилучила 18 пістолетів у торговців зброєю
    На Львівщині СБУ блокувала незаконний збут вогнепальної зброї
    Фото: СБУ

    Військовослужбовець спільно з місцевими жителями переробляв небойові пістолети на вогнепальну зброю

    Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї блокували протиправну реалізацію засобів ураження на території Львівської області.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець однієї з військових частин спільно з місцевими жителями переробляли небойові пістолети у вогнепальну зброю для продажу через кримінальні кола.

    За одиницю «товару» ділки отримували шість тисяч гривень.

    Правоохоронці затримали зловмисників за межами одного з населених пунктів регіону під час збуту чергової партії зброї.

    Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у помешканнях фігурантів справи вісімнадцять бойових пістолетів та понад сто набоїв калібру 9 мм.

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    На Львівщині СБУ вилучила 18 пістолетів у торговців зброєю
    На Львівщині СБУ вилучила 18 пістолетів у торговців зброєю
    На Львівщині СБУ вилучила 18 пістолетів у торговців зброєю
    На Львівщині СБУ вилучила 18 пістолетів у торговців зброєю
    Фото: СБУ

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України одному із затриманих повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

    Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

    Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури. 

    СБУ кримінал зброя Львівщина
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