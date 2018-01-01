На Львівщині собаки загризли свого господаря

41-річний чоловік жив на фермі та доглядав за двома вівчарками, які його й загризли

У Пустомитівське відділення поліції Львівскьої області надійшла інформація про те, що на території колишньої ферми в одному із сіл району виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Померлим виявився 41-річний місцевий мешканець, який жив на фермі та доглядав за двома вівчарками. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської



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41-річний чоловік жив на фермі та доглядав за двома вівчарками, які його й загризли

У Пустомитівське відділення поліції Львівскьої області надійшла інформація про те, що на території колишньої ферми в одному із сіл району виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Померлим виявився 41-річний місцевий мешканець, який жив на фермі та доглядав за двома вівчарками. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Під час огляду на нижній частині тіла чоловіка поліцейські виявили рани від укусів тварин. За попередньою версією, його загризли собаки, якими він опікувався.

Тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок». З’ясовуються обставини події.

