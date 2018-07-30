На Львівщині у ставку втопився однорічний хлопчик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ілюстративне

Після виявлення сина у ставку батько повіз його до лікарні, де медики констатували смерть дитини

На Львівщині у сільському ставку втопився однорічний малюк. Як повідомили у Національній поліції, трагедія сталася в неділю одному із сіл Кам'янка-Бузького району Львівської області.

«Близько 17.30 батько помітив відсутність сина віком рік та чотири місяці, який перебував на території домогосподарства. Невдовзі він виявив малюка у ставку поблизу дому, після чого відвіз до лікарні, де медики констатували смерть дитини», - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Призначено експертизи.

Нагадаємо, 27 липня в селі на Харківщині дві дівчинки 2 і 3 років захлинулися в басейні.

Також нещодавно на Вінниччині потонули двоє чоловіків.