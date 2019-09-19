На Львівщині учень розпилив сльозогінний газ у школі, є постраждалі



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Поліцейські встановили, що учень 11 класу розпилив газовий балончик на листя вазона, який знаходився в коридорі

У місті Сколе на Львівщині трьох учениць місцевої гімназії доставили в лікарню з діагнозом токсична дія невідомого газу.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Інцидент стався 18 вересня.

«Поліцейські встановили, що близько 14.00 на перерві між уроками 16-річний учень 11 класу розпилив газовий балончик на листя вазона, який знаходився в коридорі. Внаслідок цього постраждали три дівчинки віком 10, 13 та 14 років», - зазначили в поліції.

Повідомляється, що на правопорушника складено адміністративний протокол за ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Санкцією статті передбачено накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20 процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Також працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду зі школярем та його батьками.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті у Мукачево семеро учнів школи №10 потрапили до лікарні з отруєнням невідомою речовиною. За попередньою інформацією поліції, діти отруїлися газом із балончика.