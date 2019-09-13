У поліції назвали ймовірну причину отруєння дітей у Мукачево



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Наразі поліція перевіряє інформацію про розпилення балончику з газом, а також шукає тих, хто розпилив газ у школі

За попередньою інформацією, діти отруїлися газом із балончика

На Закарпатті у Мукачево семеро учнів школи №10 сьогодні, 13 вересня, потрапили з уроків до лікарні з отруєнням невідомою речовиною.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області Наталія Машіко.

Зазначається, що інцидент трапився на перерві.

За попередньою інформацією поліції, діти отруїлися газом із балончика.

«Сьогодні семеро учнів ЗОШ №10 в Мукачеві потрапили з уроків до лікарні з отруєнням невідомою речовиною різних ступенів важкості. Це були учні 5-го та 6-го класу. Інцидент трапився на перерві. За попередньою інформацією, діти отруїлися газом із балончика», - повідомила речниця.

Зі слів Машіко, за свідченнями, які надали поліції в школі, діти відчули різкий запах, після чого їм стало зле.

«Наразі поліція перевіряє цю інформацію, а також з'ясовує, хто розпилив газ у школі», - додала речниця Мукачівського відділу поліції.

Як повідомлялося, сьогодні на Закарпатті у школі семеро дітей отруїлися невідомою речовиною. Троє з них перебувають у важкому стані у реанімації.