На Львівщині жінці дали довічне за потрійне вбивство



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Під час зачитування вироку підсудна плакала

У 2015 році Лариса Папаєвич жорстоко вбила односельчанку та її 8-річну дитину, а потім сусідку-пенсіонерку

Колегія суддів Сихівського районного суду 10 вересня присудила найвищу міру покарання 50-річній мешканці Львівщини Ларисі Папаєвич - довічне ув’язнення, за потрійне вбивство.

Під час зачитування вироку підсудна плакала.

Наприкінці грудня 2015 року жінка жорстоко вбила односельчанку та її 8-річну дитину. Сталося це під час розпивання алкоголю. Коли господиня дому, мама дитини, вийшла за черговою порцією випивки, жінка накинулася на дитину через те, що та попросила більше не пити.

Спочатку Папаєвич вдарила дівчинку масляним обігрівачем, а потім завдала кілька ударів кухонним ножем у шию. Коли мама дитини повернулася, нападниця розбила голову їй.

Після скоєного жінка цеглиною вбила 70-річну сусідку, яку вона вважала свідком злочину.

Поліція по гарячих слідах за допомогою службового собаки затримала Папаєвич. У скоєному вона не зізналася, утім правоохоронці вилучили у нападниці речові докази - ключі від хати жертви, мобільний телефон і закривавлений одяг.

Джерело: ТСН