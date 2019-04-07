На Майдані чоловік проводив незаконну агітацію. Його доправили до поліції



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Чоловіка доставили до Шевченківського управління поліції, де склали адміністративні матеріали

У Києві на Майдані Незалежності чоловік проводив незаконну агітацію. Правоохоронці склали адмінпротокол за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації) та ст. 185 (Злісна непокора). Про це повідомляється на сайті поліції Києва.

Правопорушника попередили, що такі дії є протиправними, а відтак запросили проїхати в територіальне відділення поліції для складання адміністративних матеріалів.

Утім чоловік відмовився і вчинив непокору правоохоронцям. Чоловіка доставили до Шевченківського управління поліції, де склали адміністративні матеріали.

Вранці столичні поліцейські отримали повідомлення про те, що невідомий проводить незаконну агітацію. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та дільничні офіцери поліції.

У результаті чоловіка, 1987 р. н., доправили до відділення поліції, де склали адміністративні протоколи.

Нагадаємо, передвиборча агітація забороняється до оголошення ЦВК результатів голосування у першому турі виборів президента України.