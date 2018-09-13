На Миколаївщині активісти продовжують блокувати розбиті дороги, вимагаючи їхнього ремонту



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На відновлення траси Кропивницький-Миколаїв уряд виділив 300 млн грн, та гроші на ремонт не дійшли

Третю добу жителі Миколаївщини блокують рух кількома дорогами області - вимагають, аби їх відремонтували.

Про це повідомляє ТСН.Ранок.

Зокрема, жителі села Возсіятське перекрили трасу Кропивницький-Миколаїв, на відновлення якої уряд виділив 300 млн грн, та гроші на ремонт не дійшли.

Також безстрокову акцію оголосили жителі райцентру Єланець, які заблокували шлях на Нову Одесу. Люди цілодобово чергують на трасах і розходитися не збираються. Кажуть, чекатимуть на ремонтну техніку.

«Ми тут будемо стояти до тих пір, допоки не розпочнуться ремонти на дорогах Єланецького району в трьох напрямках. Місцеві не можуть доїхати до районного центру, жителі райцентру не можуть доїхати до обласного центру і жителі всі не можуть доїхати у Вознесенськ до лікарні», - розповів житель Єланця Валерій Алхімов.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині через аварійний стан доріг місцеві мешканці оголосили безстрокову акцію протесту. Частина перекритої протестувальниками траси в аварійному стані, ями сягають метра завглибшки.