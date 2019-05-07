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    На Миколаївщині ціле місто залишилося без води

    • Розсилка
    На Миколаївщині ціле місто залишилося без води

    У Первомайську відключили воду через борги

    В Миколаївській області місто Первомайськ залишилось без води через борги. Про це повідомляє прес-служба міської ради міста.

    Повідомляється, що заборгованість споживачів за послуги становила 7 млн гривень.

    «Заборгованість населення на 01.05.2019 року становить понад 7 млн. гривень. У свою чергу КП «Первомайський міський водоканал» через брак коштів має заборгованість перед постачальницькими організаціями за спожиту електроенергію», - йдеться в повідомленні.

    У зв'язку з цим сьогодні водоканал відключений від електроенергії.

    З метою відновлення водопостачання тривають переговори між керівництвом міста, КП «Первомайський міський водоканал» та постачальником електричної енергії.

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