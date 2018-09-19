На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з потягом
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Після зіткнення мікроавтобус вилетів в кювет
Водій всупереч світловій та звуковій сигналізації виїхав на переїзд, де зіткнувся з поїздом
Біля міста Первомайськ Миколаївської області мікроавтобус Volkswagen виїхав на залізничний переїзд, де зіткнувся з поїздом. Аварія сталася вранці в середу, 19 вересня, повідомляє видання Новости N.
Зазначається, що ДТП сталася приблизно за 15 км від міста Первомайська.
Водій мікроавтобуса на залізничному переїзді проігнорував працюючу світлову і звукову сигналізацію, яка забороняє проїзд, і виїхав на переїзд, де зіткнувся з поїздом.
Від отриманого удару мікроавтобус злетів у глибокий кювет.
У результаті ДТП ніхто не постраждав, водій відбувся легким переляком.
Через потяг, що зупинився на переїзді, на трасі утворилися багатокілометрові затори в обох напрямках.
На місці події працюють співробітники поліції.