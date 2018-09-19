  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з потягом

    • Розсилка
    <p>Після зіткнення мікроавтобус вилетів в кювет</p> - На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з потягом
    Фото: Новости-Н

    Після зіткнення мікроавтобус вилетів в кювет

    Водій всупереч світловій та звуковій сигналізації виїхав на переїзд, де зіткнувся з поїздом

    Біля міста Первомайськ Миколаївської області мікроавтобус Volkswagen виїхав на залізничний переїзд, де зіткнувся з поїздом. Аварія сталася вранці в середу, 19 вересня, повідомляє видання Новости N.

    Зазначається, що ДТП сталася приблизно за 15 км від міста Первомайська.

    Водій мікроавтобуса на залізничному переїзді проігнорував працюючу світлову і звукову сигналізацію, яка забороняє проїзд, і виїхав на переїзд, де зіткнувся з поїздом.

    Від отриманого удару мікроавтобус злетів у глибокий кювет.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з потягом
    На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з потягом
    На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з потягом
    На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з потягом
    На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з потягом
    На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з потягом

    У результаті ДТП ніхто не постраждав, водій відбувся легким переляком.

    Через потяг, що зупинився на переїзді, на трасі утворилися багатокілометрові затори в обох напрямках.

    На місці події працюють співробітники поліції.

    Читайте також
    ДТП Миколаївщина потяг залізниця водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ