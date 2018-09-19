На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з потягом



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Фото: Новости-Н Після зіткнення мікроавтобус вилетів в кювет

Водій всупереч світловій та звуковій сигналізації виїхав на переїзд, де зіткнувся з поїздом

Біля міста Первомайськ Миколаївської області мікроавтобус Volkswagen виїхав на залізничний переїзд, де зіткнувся з поїздом. Аварія сталася вранці в середу, 19 вересня, повідомляє видання Новости N.

Зазначається, що ДТП сталася приблизно за 15 км від міста Первомайська.

Водій мікроавтобуса на залізничному переїзді проігнорував працюючу світлову і звукову сигналізацію, яка забороняє проїзд, і виїхав на переїзд, де зіткнувся з поїздом.

Від отриманого удару мікроавтобус злетів у глибокий кювет.

У результаті ДТП ніхто не постраждав, водій відбувся легким переляком.

Через потяг, що зупинився на переїзді, на трасі утворилися багатокілометрові затори в обох напрямках.

На місці події працюють співробітники поліції.