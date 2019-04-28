На Миколаївщині на гранаті у себе вдома підірвався військовий

Вилучені на місці події осколкові уламки, за попередніми висновками – від гранати Ф-1

В суботу, 27 квітня, близько 17:30 в одному з житлових будинків м. Вознесенськ Миколаївської області внаслідок вибуху смертельно травмовано господаря, 55-річного військовослужбовця.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Про подію повідомила сусідка загиблого. Почувши гучний сплеск, жінка викликала поліцію.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових будинків міста Вознесенськ в результаті вибуху смертельно травмовано господаря, 55-річного військовослужбовця», – йдеться в повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.

На тілі загиблого експерт виявив тілесні ушкодження, характерні для отримання під час спрацювання вибухового пристрою.

Вилучені на місці події осколкові уламки, за попередніми висновками – від гранати Ф-1. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» із позначкою «нещасний випадок». Слідчі дії тривають.