На Миколаївщині на гранаті у себе вдома підірвався військовий
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Вилучені на місці події осколкові уламки, за попередніми висновками – від гранати Ф-1
Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.
Про подію повідомила сусідка загиблого. Почувши гучний сплеск, жінка викликала поліцію.
«До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових будинків міста Вознесенськ в результаті вибуху смертельно травмовано господаря, 55-річного військовослужбовця», – йдеться в повідомленні.
На місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.
На тілі загиблого експерт виявив тілесні ушкодження, характерні для отримання під час спрацювання вибухового пристрою.
Вилучені на місці події осколкові уламки, за попередніми висновками – від гранати Ф-1. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» із позначкою «нещасний випадок». Слідчі дії тривають.