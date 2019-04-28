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    На Миколаївщині на гранаті у себе вдома підірвався військовий

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    Поліція Вознесенська встановлює обставини вибуху в житловому будинку - На Миколаївщині на гранаті у себе вдома підірвався військовий
    Поліція Вознесенська встановлює обставини вибуху в житловому будинку
    Фото: Нацполіція

    Вилучені на місці події осколкові уламки, за попередніми висновками – від гранати Ф-1

    В суботу, 27 квітня, близько 17:30 в одному з житлових будинків м. Вознесенськ Миколаївської області внаслідок вибуху смертельно травмовано господаря, 55-річного військовослужбовця.

    Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

    Про подію повідомила сусідка загиблого. Почувши гучний сплеск, жінка викликала поліцію.

    «До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових будинків міста Вознесенськ в результаті вибуху смертельно травмовано господаря, 55-річного військовослужбовця», – йдеться в повідомленні.

    На місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.

    На тілі загиблого експерт виявив тілесні ушкодження, характерні для отримання під час спрацювання вибухового пристрою.

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    На Миколаївщині на гранаті у себе вдома підірвався військовий
    На Миколаївщині на гранаті у себе вдома підірвався військовий
    На Миколаївщині на гранаті у себе вдома підірвався військовий
    На Миколаївщині на гранаті у себе вдома підірвався військовий
    Фото: Нацполіція

    Вилучені на місці події осколкові уламки, за попередніми висновками – від гранати Ф-1. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

    Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» із позначкою «нещасний випадок». Слідчі дії тривають.

    Миколаївщина вбивство граната смерть військові
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