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    На Миколаївщині помічник машиніста помер після наїзду поїзда на жінку

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    На Миколаївщині помічник машиніста помер після наїзду поїзда на жінку

    51-річному помічнику машиніста стало погано, він знепритомнів і помер

    У четвер, 24 травня, в Миколаївській області біля станції «Колосівка» (селище Токарівка) вантажний потяг збив на смерть жінку. Під час огляду місця події 51-річному помічнику машиніста стало погано, він знепритомнів і помер до приїзду швидкої допомоги.

    Як повідомляється, близько 16:30 на залізничний переїзд перед поїздом несподівано вибігла жінка. Машиніст екстрено загальмував, але уникнути наїзду не вдалося.

    Після цього бригада вийшла з локомотива, і під час огляду місця наїзду помічник машиніста, житель Помічної 1967 року народження, знепритомнів і помер. Лікар швидкої допомоги, який прибув на виклик, констатував його смерть.

    Поїзд, що здійснив наїзд, відтягнули на станцію.

    Триває розслідування.

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