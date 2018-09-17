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    На музичному фестивалі у В'єтнамі від передозування наркотиками померли семеро людей

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    На музичному фестивалі у В'єтнамі від передозування наркотиками померли семеро людей
    Photo: zing.vn

    Vietnam Electronic Weekend - найбільший фестиваль електронної музики у В'єтнамі

    В столиці В'єтнаму місті Ханой сім відвідувачів музичного фестивалю Vietnam Electronic Weekend померли від передозування наркотиками.

    Про це повідомляє VnExpress International.

    За інформацією видання, з симптомами передозування у лікарні була доставлена набагато більша кількість людей з фестивалю.

    В поліції не можуть назвати точну кількість постраждалих.

    Подробиці події, в тому числі вид наркотику, через який загинули відвідувачі концерту, не розкриваються.

    Vietnam Electronic Weekend - найбільший фестиваль електронної музики у В'єтнамі. В день інциденту його відвідали близько п'яти тисяч людей. Свідки розповіли, що людям не вистачало місця, натовп тіснився на вузькій території між трьома сценами.

    Раніше повідомлялося, що у американському штаті Вірджинія поліція майже 100 кілометрів переслідувала бронетранспортер, який викрав військовослужбовець нацгвардії штату. Чоловік був під дією наркотиків та мав при собі особисту зброю.

    Джерело: 112 Україна

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