На Одещині п’яний чоловік побив та прикував ланцюгом до батареї дитину



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Правопорушнику за знущання над дитиною загрожує до п’яти років позбавленням волі

Мати «не бачила», як співмешканець знущається над її сином

На Одещині п’яний співмешканець жінки знущався над її 10-річною дитиною, повідомляє пресслужба Болградського відділення поліції в Одеській області.

«50-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння вдарив в обличчя 10-річного сина своєї співмешканки та прив’язав його за ногу ланцюгом до батареї. Про такий метод виховання дитини в правоохоронні органи заявила бабуся хлопчика, якій пожалілася онучка — старша на п’ять років сестра підлітка», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мати, яку неодноразово притягували до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків, заявила, що не бачила, щоб співмешканець ображав її дітей.

«У ході досудового розслідування з будинку родини поліцейські вилучили ланцюг, яким правопорушник «виховував» хлопчика, та інші речові докази його протиправних дій. Наразі чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Йому загрожує до п’яти років позбавленням волі», — повідомили в поліції.