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    На Одещині троє п'яних чоловіків прорвалися через кордон на старому ВАЗ

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    На Одещині троє п'яних чоловіків прорвалися через кордон на старому ВАЗ
    Фото: ДПСУ

    Чоловіки випили в Молдові і хотіли «продовжити» на території України

    Прикордонники на Одещині затримали трьох чоловіків, які на автомобілі ВАЗ незаконно перетнули кордон з боку Молдови поза пунктом пропуску.

    Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, в суботу, 6 квітня, прикордонники Подільського загону помітили, як до лінії кордону з боку Молдови на напрямку Шипка (Молдова) – Новоолександрівка (Україна) під'їхав автомобіль, з нього вийшли три людини і почали швидкий засипати інженерний рів.

    «Після цього невідомі спробували на транспортному засобі незаконно потрапити на територію України. До місця події відразу ж вирушила група реагування прикордонників від відділення інспекторів «Великокомарівка», - йдеться в повідомленні.

    Помітивши правоохоронців, молоді люди покинули машину і намагалися втекти, але біля кордону їх затримали. Виявилося, що молоді люди були в стані алкогольного сп'яніння і хотіли продовжить розваги вже на території України, проте не мали при собі документів.

    За попередньою інформацією, один з порушників – українець, а двоє – громадяни Молдови. Їх доставили до прикордонного підрозділу для з'ясування особи і притягнення до відповідальності. При цьому прикордонники підкреслили, що з машиною порушникам доведеться попрощатися назавжди, оскільки її вилучили.

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