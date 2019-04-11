На озброєння та військову техніку в 2019 році виділено 11,5 млрд грн



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Високоточна ракета Р-360

Особлива увага приділяється ракетно-артилерійському озброєнню

На 2019 рік на закупівлю та модернізацію озброєння та військової техніки передбачено 11,5 млрд гривень. За ці кошти, зокрема, планується подальше удосконалення окремих зразків ракетно-артилерійського озброєння, його серійне виробництво та закупівля для потреб ЗСУ, повідомив заступник директора Департаменту фінансів Міноборони Сергій Винник.

За ці кошти планується поставити для потреб оборони більше 800 одиниць автомобільної техніки, 600 одиниць техніки зв’язку, понад 270 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, більше 200 одиниць бронетанкового озброєння і техніки, 3000 одиниць стрілецького озброєння, а також іншого озброєння і військової техніки.

Винник додав, що у поточному році під виділений ресурс у розмірі 4 млрд гривень планується відремонтувати більше 5 тисяч одиниць озброєння та військової техніки.