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    На переобрання Трампа вже пожертвували $40 млн

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    <p>Трамп офіційно почав свою передвиборчу кампанію майже одразу після вступу на посаду в 2017 році</p> - На переобрання Трампа вже пожертвували $40 млн

    Трамп офіційно почав свою передвиборчу кампанію майже одразу після вступу на посаду в 2017 році

    Середній розмір грошового пожертвування становив близько $34

    Кампанія з переобрання Дональда Трампа на пост президента в 2020 році зібрала понад $30 млн за перші три місяці 2019 року.

    Загальна сума коштів на нову кампанію, включаючи торішні пожертви, склала більше $40 млн, повідомляють американські ЗМІ.

    Відзначається, що Трамп офіційно почав свою передвиборчу кампанію майже одразу після вступу на посаду в 2017 році. Він поставив собі за мету збір коштів для переобрання в розмірі $1 млрд.

    Згідно з даними кампанії, які вона повідомила Associated Press, майже 99% отриманих пожертвувань дорівнювали $200 або менше. Середній розмір пожертвування становив близько $34.

    Менеджер кампанії Трампа 2020 Бред Парскейл сказав, що збір коштів у першому кварталі показує, що Трамп «знаходиться в значно більш сильній позиції на даний момент, ніж будь-який попередній діючий президент, який балотується на переобрання, і тільки продовжує нарощувати імпульс».

    Окрім того, уточнюють ЗМІ, кампанія Трампа отримує фінансову допомогу від Республіканського національного комітету, який зібрав понад $45 млн у першому кварталі 2019 року.

    Водночас, як зазначають ЗМІ, двома кращими кандидатами від демократів у зборі коштів стали сенатор Берні Сандерс з більш ніж $18 млн і сенатор Камала Харріс із приблизно $12 млн.

    Нагадаємо, сенатор Берні Сандерс наголосив, що планує жорстко опонувати чинному президенту-республіканцю Дональду Трампу.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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