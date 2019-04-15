На переобрання Трампа вже пожертвували $40 млн



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Трамп офіційно почав свою передвиборчу кампанію майже одразу після вступу на посаду в 2017 році

Середній розмір грошового пожертвування становив близько $34

Кампанія з переобрання Дональда Трампа на пост президента в 2020 році зібрала понад $30 млн за перші три місяці 2019 року.

Загальна сума коштів на нову кампанію, включаючи торішні пожертви, склала більше $40 млн, повідомляють американські ЗМІ.

Відзначається, що Трамп офіційно почав свою передвиборчу кампанію майже одразу після вступу на посаду в 2017 році. Він поставив собі за мету збір коштів для переобрання в розмірі $1 млрд.

Згідно з даними кампанії, які вона повідомила Associated Press, майже 99% отриманих пожертвувань дорівнювали $200 або менше. Середній розмір пожертвування становив близько $34.

Менеджер кампанії Трампа 2020 Бред Парскейл сказав, що збір коштів у першому кварталі показує, що Трамп «знаходиться в значно більш сильній позиції на даний момент, ніж будь-який попередній діючий президент, який балотується на переобрання, і тільки продовжує нарощувати імпульс».

Окрім того, уточнюють ЗМІ, кампанія Трампа отримує фінансову допомогу від Республіканського національного комітету, який зібрав понад $45 млн у першому кварталі 2019 року.

Водночас, як зазначають ЗМІ, двома кращими кандидатами від демократів у зборі коштів стали сенатор Берні Сандерс з більш ніж $18 млн і сенатор Камала Харріс із приблизно $12 млн.

Нагадаємо, сенатор Берні Сандерс наголосив, що планує жорстко опонувати чинному президенту-республіканцю Дональду Трампу.

Джерело: Інтерфакс-Україна