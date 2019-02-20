Сенатор Сандерс заявив, що балотуватиметься у президенти США та розкритикував Трампа



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Американський сенатор Берні Сандерс

Сандерс назвав Трампа «непорозумінням», «патологічним брехуном», «расистом», «сексистом», «гомофобом» і «ксенофобом»

Американський сенатор Берні Сандерс заявив про намір балотуватися на посаду президента США у 2020 році.

Про це він сказав в інтерв’ю радіостанції VPR.

«Я хотів, щоб жителі штату Вермонт дізналися про це першими...І я обіцяю пропагувати цінності, якими ми всі в Вермонті пишаємося - віра в справедливість, в суспільство, в політику на місцях, в міські збори - це те, що я збираюся нести по всій країні», - заявив Сандерс.

Сенатор-демократ наголосив, що планує жорстко опонувати чинному президенту-республіканцю Дональду Трампу.

Він назвав Трампа «непорозумінням», «патологічним брехуном», «расистом», «сексистом», «гомофобом» і «ксенофобом».

Раніше сенатор Елізабет Уоррен заявила про початок своєї президентської кампанії у рідному штаті Массачусетс.

Після цього Трамп глузливо назвав сенатора Елізабет Уоррен Покахонтас через її наголошування на корінне американське походження

Також президент США Дональд Трамп заявив, що сенатор-демократ від штату Міннесота Емі Клобушар, яка висунула свою кандидатуру на президентські вибори у 2020 році, в кінці свого виступу в рідному штаті під час снігопаду була схожа на сніговика.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року сенатор від Массачусетсу Елізабет Уоррен заявила про намір балотуватися в президенти Сполучених Штатів у 2020 році від Демократичної партії.

У січні цього року колишній секретар з питань житлового будівництва та містобудування США, представник Демократичної партії Хуліан Кастро офіційно розпочав свою президентську кампанію на вибори 2020 року.

Також повідомлялося, що колишній віце-президент США Джо Байден в адміністрації Барака Обами до кінця зими може оголосити можливу участь у виборах президента, які заплановані на 2020 рік.

Джерело: Громадське