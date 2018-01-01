На підприємстві Нової Каховки сталася стрілянина, є поранені

З пораненнями до місцевої лікарні були доставлені шість людей

Група невідомих вдерлася на одне з підприємств міста Нова Каховка, що на Херсонщині, у середу, 31 січня близько десятої вечора. Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Херсонській області. На підприємство зайшли близько 20 невідомих осіб. Між ними та охоронцями стався конфлікт зі стріляниною. З пораненнями до місцевої лікарні були



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З пораненнями до місцевої лікарні були доставлені шість людей

Група невідомих вдерлася на одне з підприємств міста Нова Каховка, що на Херсонщині, у середу, 31 січня близько десятої вечора.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Херсонській області.

На підприємство зайшли близько 20 невідомих осіб. Між ними та охоронцями стався конфлікт зі стріляниною. З пораненнями до місцевої лікарні були доставлені шість людей, стан яких нині задовільний.

За фактом пригоди правоохоронці відкрили два провадження - за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство та ч.2 ст.345 ККУ Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Нині поліція встановлює всі обставини події.