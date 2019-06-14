На півдні Китаю рухнула частина мосту з автомобілями (відео)



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Трагедія сталася о другій годині ночі, обвалилася одна із ділянок мосту

Число жертв і постраждалих внаслідок обвалу мосту поки невідоме

Щонайменше два легкових автомобілі впали в воду в результаті обвалу на півдні Китаю ділянки мосту Дунцзян, який знаходиться в районі Юаньчен міста Хеюань.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Трагедія сталася о другій годині ночі 14 червня.

На місці події проводиться пошуково-рятувальна операція. Одна людина була врятована. Число жертв і постраждалих поки невідоме.

Зазначається, що за минулий тиждень тривалі сильні дощі викликали повені в деяких районах провінції Гуандун, серед яких місто Хеюань відноситься до одних з найбільш постраждалих районів.

Обставини обвалу ділянки мосту з’ясовуються.