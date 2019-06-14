На півдні Китаю рухнула частина мосту з автомобілями (відео)
Трагедія сталася о другій годині ночі, обвалилася одна із ділянок мосту
Число жертв і постраждалих внаслідок обвалу мосту поки невідоме
Щонайменше два легкових автомобілі впали в воду в результаті обвалу на півдні Китаю ділянки мосту Дунцзян, який знаходиться в районі Юаньчен міста Хеюань.
Про це повідомляє агентство Сіньхуа.
Трагедія сталася о другій годині ночі 14 червня.
广东河源东江大桥今天凌晨垮塌 pic.twitter.com/rPZNiCLwj4— -273.15℃ (@rzosea) 14 июня 2019 г.
На місці події проводиться пошуково-рятувальна операція. Одна людина була врятована. Число жертв і постраждалих поки невідоме.
Зазначається, що за минулий тиждень тривалі сильні дощі викликали повені в деяких районах провінції Гуандун, серед яких місто Хеюань відноситься до одних з найбільш постраждалих районів.
Обставини обвалу ділянки мосту з’ясовуються.