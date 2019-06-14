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    На півдні Китаю рухнула частина мосту з автомобілями (відео)

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    Трагедія сталася о другій годині ночі, обвалилася одна із ділянок мосту - На півдні Китаю рухнула частина мосту з автомобілями (відео)
    Трагедія сталася о другій годині ночі, обвалилася одна із ділянок мосту

    Число жертв і постраждалих внаслідок обвалу мосту поки невідоме

    Щонайменше два легкових автомобілі впали в воду в результаті обвалу на півдні Китаю ділянки мосту Дунцзян, який знаходиться в районі Юаньчен міста Хеюань.

    Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

    Трагедія сталася о другій годині ночі 14 червня.

    На місці події проводиться пошуково-рятувальна операція. Одна людина була врятована. Число жертв і постраждалих поки невідоме.

    Зазначається, що за минулий тиждень тривалі сильні дощі викликали повені в деяких районах провінції Гуандун, серед яких місто Хеюань відноситься до одних з найбільш постраждалих районів.

    Обставини обвалу ділянки мосту з’ясовуються.

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