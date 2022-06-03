На півдні ЗСУ знищили 24 загарбників, чотири гаубиці й танк

Під час спроби здійснити повітряну розвідку на Миколаївщині збито черговий «Орлан-10» противника

Українські захисники на Південному напрямку за добу знищили 24 російських загарбників, танк та дев'ять одиниць іншої військової техніки. Про це повідомляє у Фейсбуку Оперативне командування «Південь».

«Відчайдушна спроба рашистів відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині, успіху не мала. Тоді по наших позиціях було нанесено 2 авіаційних удари. Без втрат. А внаслідок масованого обстрілу Нововоронцовки поранено 2 цивільних осіб», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом дня Миколаїв обстріляно тричі: вранці - системами залпового вогню, вдень і ввечері - важкою ствольною артилерією. Пошкоджені дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки та господарські будівлі, а також водогін та газопровід, витоку газу і загрози населенню нема.

Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула на місці, ще одну госпіталізували, але врятувати життя постраждалому не вдалося. Також відомо про двох поранених.

Під час спроби здійснити повітряну розвідку на Миколаївщині збито черговий «Орлан-10» противника.

Загалом, указують в ОК «ПІвдень», за результатами виконання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією Повітряних сил вогневих завдань та авіаударів, попередньо втрати ворога становлять 24 особи, танк Т-72, чотири 152 мм гаубиці «Мста-Б», чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки.

у Чорному морі перебувають два ракетні та п'ять великих десантних кораблів ворога. Тим самим зберігається загроза і ракетних ударів, і висадки десанту, додали в ОК «Південь».