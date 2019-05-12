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    На півночі анексованого Криму окупанти «глушать» українське мовлення, - правозахисники

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    Результати моніторингу показали, що станом на початок квітня на семи частотах вдалося зловити сигнал двох українських станцій і тільки у двох населених пунктах з 20 досліджених - На півночі анексованого Криму окупанти «глушать» українське мовлення, - правозахисники
    Результати моніторингу показали, що станом на початок квітня на семи частотах вдалося зловити сигнал двох українських станцій і тільки у двох населених пунктах з 20 досліджених

    Сигнал семи українських радіостанцій у 20 населених пунктах Північного Криму повністю або частково заглушають сигналом російських FM-радіостанцій

    Окупаційна влада Криму спеціально заглушає сигнал українських мовників, у тому числі й шляхом включення російських радіостанцій на тих самих частотах. Про це заявляють у Кримській правозахисній групі (КПГ).

    Згідно з даними моніторингу КПГ, проведеного у березні-квітні 2019 року, сигнал семи українських радіостанцій у 20 населених пунктах Північного Криму повністю або частково заглушають сигналом російських FM-радіостанцій.

    Зокрема, було перевірено 13 частот семи українських радіостанцій, які отримали від Нацтелерадіо дозвіл на мовлення на території Північного Криму з підконтрольних Україні селищ Чонгар і Чаплинка, що розташовані біля адмінкордону.

    «Моніторинг був організований за допомогою автомагнітол у населених пунктах Північного Криму, розташованих поруч з пунктом пропуску Чаплинка і проведено в 20 населених пунктах - Надежино, Червоноармійське, Вишнівка, Кріпке, Танкове, Пролетарка, Красноперекопськ, Радгоспне, Таврійське, Рисове, Почесне, Перекоп, Армянськ, Суворове, П'ятихатка, Карпова балка, Філатовка, Ішунь, Томашівка, Воїнка», - повідомили правозахисники.

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    Результати моніторингу показали, що станом на початок квітня 2019 року на семи частотах вдалося зловити сигнал двох українських станцій і тільки у двох населених пунктах з 20 досліджених.

    Блокування сигналу українських радіостанцій у зазначених населених пунктах ведеться також і на інших частотах, які вони отримали для мовлення з Чонгара.

    У КПГ нагадали, що у листопаді 2018 року моніторинг мовлення українських радіостанцій в Криму також підтвердив системне блокування українського радіосигналу у Криму шляхом включення на цих частотах російських FM-станцій.

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