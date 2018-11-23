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    На Полтавщині невідомі поцупили з ангару «кукурузник»

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    Територія і приміщення, де зберігався Ан-2, за даними поліції, не охоронялася цілодобово

    На Полтавщині, у селі Божківське, з орендованого ангара вкрали літак Ан-2 та обладнання до нього.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

    «До поліції надійшло повідомлення від 43-річного чоловіка, який повідомив, що його літак, а також 6 комплектів навісного обладнання до нього та несправний двигун зникли з ангара, який він орендував у селі Божківське», - йдеться у повідомленні.

    Вважають, що майно загальною вартістю близько мільйона гривень могли здати на металобрухт. За попередньою інформацією поліції, літак розпиляли на метал безпосередньо в ангарі. Сума збитку становить понад 1 млн грн.

    Відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах).

    Тривають оперативно-слідчі дії.

    Виконуючий обов’язки начальника відділу комунікацій ГУНП у Полтавській області Роман Гришин розповів місцевим журналістам, що власник Ан-2 здав літак на зберігання кілька років тому. У село не навідувався близько півроку. Днями ж приїхав і побачив, що літака немає.

    Територія і приміщення, де зберігався Ан-2, за даними поліції, не охоронялася цілодобово. Підозрюваних у злочині поки немає, проте вже є кілька версій.

     

    літак село
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