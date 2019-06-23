На Полтавщині п’яні поліцейські побили чоловіка через зауваження



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У бійці брали участь двоє дільничих поліцейських, які перебували поза службою

У суботу, 22 червня, у Кременчуці Полтавської області група п’яних поліцейських побила чоловіка в одному з магазинів.

Потерпілий розповів, що зробив зауваження поліцейським через те, що вони кричали та нецензурно висловлювалися в магазині. У відповідь між ними зав’язалася бійка.

«Він спочатку штовхнув животом, чи рукою, чи плечем. Я не пам’ятаю… Їх там було четверо осіб — ті двоє, що залишилися, та ще двоє було», — продовжив чоловік.

Водночас очевидиця розповіла, що чоловіка побили троє осіб, наносячи удари в обличчя і голову.

Начальник обласного управління Андрій Замахін на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у бійці брали участь двоє дільничих поліцейських, які перебували поза службою. За попередньою інформацією, учасники конфлікту перебували в стані алкогольного сп’яніння. У ході бійки всі отримали легкі тілесні ушкодження.

«З'ясувалось, що в магазині виникла суперечка, яка переросла в бійку між двома молодими дільничними поліцейськими, які перебували поза службою, та місцевим відвідувачем магазину»,-заявив Замахін .

На час службового розслідування поліцейських відсторонено від виконання обов’язків. Окрім того, вирішується питання про звільнення з лав поліції.