На Полтавщині розбився легкомоторний літак
На Полтавщині зазнав аварії легкомоторний літак. Пілот загинув
Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Внаслідок катастрофи літака пілот загинув
У селі Плехів Оржицького району, що на Полтавщині, на пшеничне поле впав легкомоторний літак. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще одна травмована. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайний ситуацій в Полтавській області.
Внаслідок падіння літака загинув пілот. Фото: ДСНСУ
Як повідомили у відомстві, трагедія сталася у неділю в обід. О 15:32 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Полтавській області надійшло повідомлення про падіння легкомоторного літака. До ліквідації наслідків аварії було залучено 5 осіб особового складу та 1 одиниця техніки. Пожежі не було, повідомили рятувальники.