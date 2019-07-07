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    На Полтавщині розбився легкомоторний літак

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    На Полтавщині зазнав аварії легкомоторний літак. Пілот загинув - На Полтавщині розбився легкомоторний літак
    На Полтавщині зазнав аварії легкомоторний літак. Пілот загинув
    Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

    Внаслідок катастрофи літака пілот загинув

    У селі Плехів Оржицького району, що на Полтавщині, на пшеничне поле впав легкомоторний літак. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще одна травмована. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайний ситуацій в Полтавській області.

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    Внаслідок падіння літака загинув пілот. Фото: ДСНСУ

    Як повідомили у відомстві, трагедія сталася у неділю в обід. О 15:32 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Полтавській області надійшло повідомлення про падіння легкомоторного літака. До ліквідації наслідків аварії було залучено 5 осіб особового складу та 1 одиниця техніки. Пожежі не було, повідомили рятувальники.

    державна служба ДСНС літак
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