На Полтавщині розбився легкомоторний літак



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На Полтавщині зазнав аварії легкомоторний літак. Пілот загинув Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Внаслідок катастрофи літака пілот загинув

У селі Плехів Оржицького району, що на Полтавщині, на пшеничне поле впав легкомоторний літак. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще одна травмована. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайний ситуацій в Полтавській області.

Внаслідок падіння літака загинув пілот. Фото: ДСНСУ

Як повідомили у відомстві, трагедія сталася у неділю в обід. О 15:32 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Полтавській області надійшло повідомлення про падіння легкомоторного літака. До ліквідації наслідків аварії було залучено 5 осіб особового складу та 1 одиниця техніки. Пожежі не було, повідомили рятувальники.