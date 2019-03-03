На Полтавщині трактор переїхав восьмирічну дитину
-
Розсилка
8-річний хлопчик випав з трактору, яким керував 28-річний водійУ неділю вранці, 3 березня, у селі Ряське Машівського району трактор переїхав неповнолітнього школяра.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.
За попередньою інформацією, 8-річний хлопчик випав з трактору, яким керував 28-річний водій.
Зазначається, що внаслідок падіння з транспортного засобу, під час його руху, дитина отримала смертельну травму.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Наразі тривають слідчі дії й поліція з’ясовує обставини загибелі малолітньої дитини.