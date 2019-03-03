На Полтавщині трактор переїхав восьмирічну дитину



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У Машівському районі поліція з’ясовує обставини загибелі малолітньої дитини

8-річний хлопчик випав з трактору, яким керував 28-річний водій

У неділю вранці, 3 березня, у селі Ряське Машівського району трактор переїхав неповнолітнього школяра.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією, 8-річний хлопчик випав з трактору, яким керував 28-річний водій.

Зазначається, що внаслідок падіння з транспортного засобу, під час його руху, дитина отримала смертельну травму.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі тривають слідчі дії й поліція з’ясовує обставини загибелі малолітньої дитини.