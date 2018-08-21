На Полтавщині відкрився Сорочинський ярмарок



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Фото: ГУНП України в Полтавській області

На святі очікують виступи музикантів і фольклорних гуртів із різних регіонів країни

У селі Великі Сорочинці на Полтавщині 21 серпня відкрився Сорочинський ярмарок.

Крім традиційної участі сотень майстрів, на святі очікують виступи музикантів і фольклорних гуртів із різних регіонів країни.

Цьогорічний Сорочинський ярмарок присвячений 20-й річниці проекту відродження ярмарку. Вхід для відвідувачів – безкоштовний.

Триватиме ярмарок до 26 серпня.

Як повідомляє прес-служба ГУНП України в Полтавській області, наряди поліції заступили на охорону публічного порядку території Сорочинців. Працівники поліції будуть цілодобово працювати в посиленому режимі на території ярмарку та всього селища.

Як відомо, Сорочинський ярмарок, який проводили ще два століття тому, набув особливої популярності після виходу однойменної повісті Миколи Гоголя, уродженця Великих Сорочинців. Тривалий час ярмарок не проводили, але в 1960-х роках відновили.

Нині Сорочинському ярмарку присвоєно статус національного.

Джерело: Радіо Свобода