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    На Полтавщині згорів літак Ан-2 після аварійної посадки

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    На Полтавщині згорів літак Ан-2 після аварійної посадки

    Двох членів екіпажу направили до лікарні, загиблих немає

    У Полтавській області ліквідовано загоряння літака Ан-2, який здійснив аварійну посадку.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «23 червня близько 10:00 поблизу с. Млини Лохвицького району під час обробки полів здійснив аварійну посадку літак Ан-2 з подальшим загорянням», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що об 11:00 загоряння літака підрозділом ДСНС ліквідовано.

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    На Полтавщині згорів літак Ан-2 після аварійної посадки
    На Полтавщині згорів літак Ан-2 після аварійної посадки
    На Полтавщині згорів літак Ан-2 після аварійної посадки

    Внаслідок даної події отримали незначні травми 2 члени екіпажу, яких госпіталізовано до лікарні.

    Загиблих немає.

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