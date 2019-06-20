На посаду прем’єра Британії залишилося чотири кандидати



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Борис Джонсон переміг у третьому раунді голосування

У сьогоднішньому голосуванні брали участь п’ять кандидатів

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон переміг у третьому раунді голосування за кандидатів на посаду голови Консервативної партії і, відповідно, прем’єр-міністра.

У сьогоднішньому голосуванні брали участь п’ять кандидатів. На відміну від першого і другого раундів, коли необхідно було набрати певний мінімум голосів, сьогодні з боротьби вибував кандидат, якого підтримали найменше депутатів.

Кандидатуру Джонсона у третьому раунді підтримали 143 з 313 депутатів Консервативної партії. На другому місці – міністр закордонних справ Джеремі Хант з 54 голосами, на третьому – міністр з питань довкілля Майкл Гоув з 51 голосом.

Також продовжує боротьбу за посаду глава МВС Саджид Джавід, який набрав 38 голосів.

За результатами сьогоднішнього голосування вибув міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт – 27 голосів.

У четвер відбудуться ще два раунди голосування, за підсумками яких залишаться два фіналіста. Потім серед них обиратимуть переможця 160 тисяч членів Консервативної партії по всій Британії. Переможець буде оголошений в тиждень, який починається з 22 липня.