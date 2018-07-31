На повторно затриманих учасників Pussy Riot склали нові протоколи



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Четверо учасників гурту Pussy Riot, переодягнені в міліцейську форму, вибігли на поле під час фінального матчу Чемпіонату світу з футболу

Учасників Pussy Riot повторно затримали після 15 діб арешту

На трьох з чотирьох учасників російського гурту Pussy Riot, які вибігли на поле під час фіналу ЧС та відбули за це 15 діб арешту, склали нові адміністративні протоколи та повезли до суду.

Про це повідомляє «Медиазона» з посиланням на адвоката Миколу Васильєва.

За його словами, на трьох учасниць Pussy Riot — Вероніку Нікульшину, Ольгу Курачева та Ольгу Пахтусову — склали протоколи через начебто непокору поліції.

Васильєв зазначив, що вони вимагали від поліцейських надати їм адвоката.

Після складення протоколів Нікульшину, Курачева, Пахтусову, а також Петра Верзилова повезли до московського суду.

Нагадаємо, 30 липня чотирьох учасників Pussy Riot затримали біля СІЗО, в якому вони відбули 15 діб арешту. У поліції заявили, що на них ще складуть протоколи за статтею «Проведення публічного заходу без подачі заявки».

Як відомо, активісти Pussy Riot перервали фінал чемпіонату світу з футболу акцією «Міліціонер вступає в гру». Увечері 15 липня на початку другого тайму матчу між Францією та Хорватією чотири людини - Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Ніка Нікульшина і видавець «Медіазони» Петро Верзілов - вибігли на поле стадіону «Лужники» в поліцейській формі. Їх майже відразу затримали і вивели з поля.