На пресмарафон Зеленського акредитовано понад 300 журналістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

За такої кількості акредитованих журналістів, пресмарафон має тривати близько 15-20 годин

На прес-марафон президента Володимира Зеленського акредитовано понад 300 журналістів.

Про це повідомила прессекретарка глави держави Юлія Мендель в Facebook.

Вона побажала удачі журналістам і президентові.

«Акредитовано понад 300 журналістів. Ми тільки їдемо з роботи. Ну що ж, бажаємо удачі завтра всім журналістам та Володимиру Зеленському», - написала Мендель.

Зазначимо, що, згідно з анонсованим форматом заходу, представники медіа будуть ставити питання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати один одного кожні півгодини.

За такої кількості акредитованих журналістів, прес-марафон має тривати близько 15-20 годин.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував зустріч зі ЗМІ в новому форматі.