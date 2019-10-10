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    На пресмарафон Зеленського акредитовано понад 300 журналістів

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    Володимир Зеленський - На пресмарафон Зеленського акредитовано понад 300 журналістів
    Володимир Зеленський

    За такої кількості акредитованих журналістів, пресмарафон має тривати близько 15-20 годин

    На прес-марафон президента Володимира Зеленського акредитовано понад 300 журналістів.

    Про це повідомила прессекретарка глави держави Юлія Мендель в Facebook.

    Вона побажала удачі журналістам і президентові.

    «Акредитовано понад 300 журналістів. Ми тільки їдемо з роботи. Ну що ж, бажаємо удачі завтра всім журналістам та Володимиру Зеленському», - написала Мендель.

    Зазначимо, що, згідно з анонсованим форматом заходу, представники медіа будуть ставити питання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати один одного кожні півгодини.

    За такої кількості акредитованих журналістів, прес-марафон має тривати близько 15-20 годин.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував зустріч зі ЗМІ в новому форматі.

    ЗМІ політика Володимир Зеленський президент Юлія Мендель
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