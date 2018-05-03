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    На Прикарпатті блискавка вбила туриста

    Трагедія сталася на річці Прут в селі Олешків
    На Прикарпатті внаслідок удару блискавки загинув турист із Польщі. Про це повідомляє Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Трагедія сталася 1 травня в селі Олешків Снятинського району. Турист разом із групою співвітчизників спускалися на байдарках по річці Прут. В результаті несприятливих
    • Сьогодні, 08:28
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    Фото: Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

    Трагедія сталася на річці Прут в селі Олешків

    На Прикарпатті внаслідок удару блискавки загинув турист із Польщі.

    Про це повідомляє Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

    Трагедія сталася 1 травня в селі Олешків Снятинського району.

    Турист разом із групою співвітчизників спускалися на байдарках по річці Прут. В результаті несприятливих погодних умов (грози та блискавки) він впав з байдарки у воду та потонув.

    Встановлено, що загиблий - житель м. Краків, 1985 р.н.

    Тіло чоловіка було виявлено на дні ріки та направлено для проведення судово-медичної експертизи.

    За фактом нещасного випадку відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та інформовано Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові.

    Нагадаємо, раніше у Львові блискавка вбила двох людей.

    трагедія Польща Івано-Франківщина
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