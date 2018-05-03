На Прикарпатті блискавка вбила туриста
- Сьогодні, 08:28
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Трагедія сталася на річці Прут в селі Олешків
На Прикарпатті внаслідок удару блискавки загинув турист із Польщі.
Про це повідомляє Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.
Трагедія сталася 1 травня в селі Олешків Снятинського району.
Турист разом із групою співвітчизників спускалися на байдарках по річці Прут. В результаті несприятливих погодних умов (грози та блискавки) він впав з байдарки у воду та потонув.
Встановлено, що загиблий - житель м. Краків, 1985 р.н.
Тіло чоловіка було виявлено на дні ріки та направлено для проведення судово-медичної експертизи.
За фактом нещасного випадку відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та інформовано Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові.
Нагадаємо, раніше у Львові блискавка вбила двох людей.