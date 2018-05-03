На Прикарпатті блискавка вбила туриста

Трагедія сталася на річці Прут в селі Олешків

На Прикарпатті внаслідок удару блискавки загинув турист із Польщі. Про це повідомляє Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Трагедія сталася 1 травня в селі Олешків Снятинського району. Турист разом із групою співвітчизників спускалися на байдарках по річці Прут. В результаті несприятливих



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Фото: Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Трагедія сталася на річці Прут в селі Олешків

На Прикарпатті внаслідок удару блискавки загинув турист із Польщі.

Про це повідомляє Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Трагедія сталася 1 травня в селі Олешків Снятинського району.

Турист разом із групою співвітчизників спускалися на байдарках по річці Прут. В результаті несприятливих погодних умов (грози та блискавки) він впав з байдарки у воду та потонув.

Встановлено, що загиблий - житель м. Краків, 1985 р.н.

Тіло чоловіка було виявлено на дні ріки та направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За фактом нещасного випадку відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та інформовано Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові.

Нагадаємо, раніше у Львові блискавка вбила двох людей.