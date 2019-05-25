На Прикарпатті екологи виявили незаконну рубку лісів на 1,2 млн грн

З 1 січня 2019 року в Україні набрав чинності закон, який посилює заходи проти знищення лісів в Україні

З 1 січня 2019 року в Україні набрав чинності закон, який посилює заходи проти знищення лісів в Україні

Шкоду довкіллю нанесено внаслідок незаконних рубок 162,23 м куб. дерев

Державна екологічна інспекція Карпатського округу нарахувала 1 274 984 гривень збитків за результатами планової перевірки на території ДП «Рогатинське лісове господарство».

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОДА.

Шкоду довкіллю нанесено внаслідок незаконних рубок 162,23 м куб. дерев, пошкодження 1,85 м куб. дерев та неочистки лісосіки на площі 9,3 га.

Розрахунок розміру шкоди, заподіяної лісу, проведено відповідно до такс, затверджених Постановою КМУ від 23.07.2008 № 665.

Перевірку здійснено відповідно до наказу Державної екологічної інспекції України «Про затвердження Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної екологічної інспекції України на 2019 рік».

Матеріали перевірки передано в управління СБУ в області.

Букові праліси Карпа́т становлять надзвичайну цінність на світовому рівні, як взірець недоторканих природних комплексів помірних лісів. Якраз в українській частині Карпат зберігся неоціненний генофонд бука лісового (Fagus sylvatica) та ряду інших видів з його ареалу.

13 липня 2017 року на сесії комітету Юнеско у Кракові (Польща) ухвалили рішення включити до складу українсько-словацько-німецького об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» 63 ділянки давніх букових лісів з 10-ти європейських країн. До об’єктів світового надбання разом із буковими осередками з Албанії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Італії, Румунії, Словенії, Іспанії доповнено українськими ділянками, які вже охороняються в національних природних парках «Синевир», «Зачарований край» і «Подільські Товтри» та природних заповідниках «Ґорґани» і «Розточчя».