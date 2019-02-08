На Прикарпатті невідомий обстріляв офіс радіостанції



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Чоловік обстріляв офіс радіостанції Фото: kalushfm.com.ua

Постріли тривали більш як 15 хвилин

У місті Калуш Івано-Франківської області в п'ятницю, 8 лютого, невідомий обстріляв офіс радіостанції «Калуш ФМ». Про це повідомляється на сайті радіостанції.

Інцидент стався об 11:40.

Зазначається, що чоловік стріляв прицільно у вікно студії «Калуш ФМ», де на той час свою програму записувала ведуча.

Працівники радіостанції викликали поліцію.

Постріли тривали більше 15 хвилин. За цей час у вікно потрапили близько 10 куль.

До приїзду поліції зловмисник втік.