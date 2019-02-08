На Прикарпатті невідомий обстріляв офіс радіостанції
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Фото: kalushfm.com.ua
Постріли тривали більш як 15 хвилин
У місті Калуш Івано-Франківської області в п'ятницю, 8 лютого, невідомий обстріляв офіс радіостанції «Калуш ФМ». Про це повідомляється на сайті радіостанції.
Інцидент стався об 11:40.
Зазначається, що чоловік стріляв прицільно у вікно студії «Калуш ФМ», де на той час свою програму записувала ведуча.
Працівники радіостанції викликали поліцію.
Постріли тривали більше 15 хвилин. За цей час у вікно потрапили близько 10 куль.
До приїзду поліції зловмисник втік.