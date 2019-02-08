  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Прикарпатті невідомий обстріляв офіс радіостанції

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">Чоловік обстріляв офіс радіостанції</div> - На Прикарпатті невідомий обстріляв офіс радіостанції
    Чоловік обстріляв офіс радіостанції
    Фото: kalushfm.com.ua

    Постріли тривали більш як 15 хвилин

    У місті Калуш Івано-Франківської області в п'ятницю, 8 лютого, невідомий обстріляв офіс радіостанції «Калуш ФМ». Про це повідомляється на сайті радіостанції. 

    Інцидент стався об 11:40. 

    Зазначається, що чоловік стріляв прицільно у вікно студії «Калуш ФМ», де на той час свою програму записувала ведуча. 

    Працівники радіостанції викликали поліцію. 

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Прикарпатті невідомий обстріляв офіс радіостанції
    На Прикарпатті невідомий обстріляв офіс радіостанції

    Постріли тривали більше 15 хвилин. За цей час у вікно потрапили близько 10 куль.

    До приїзду поліції зловмисник втік.

     

     

    Читайте також
    зброя радіо Івано-Франківщина обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ