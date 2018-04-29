На Прикарпатті вагітна п'яна жінка на скутері намагалась втекти від поліції

На одній із вулиць Івано-Франківська жінка ледь не в'їхала в гурт дітей

У Івано-Франківську вагітна п'яна жінка хуліганила в магазині, а потім ледь не скоїла наїзд на скутері на групу дітей. Про це інформує івано-франківський сайт «Курс». Як повідомляється, екіпаж патрульної поліції отримав виклик зі скаргою на жінку, яка неадекватно поводиться у магазині. Патрульні на місці з'ясували, що жінка



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На одній із вулиць Івано-Франківська жінка ледь не в'їхала в гурт дітей

У Івано-Франківську вагітна п'яна жінка хуліганила в магазині, а потім ледь не скоїла наїзд на скутері на групу дітей.

Про це інформує івано-франківський сайт «Курс».

Як повідомляється, екіпаж патрульної поліції отримав виклик зі скаргою на жінку, яка неадекватно поводиться у магазині.

Патрульні на місці з'ясували, що жінка у стані алкогольного сп'яніння. Її заспокоїли та відпустили без складання адмінматеріалів, коли та запевнила, що піде додому.

Однак, вже через 15 хвилин екіпаж патрульних побачив цю жінку за кермом скутера. На вимогу зупинитися жінка не відреагувала та продовжила рух. Патрульні вирішили не влаштовувати погоню, щоб не наражати нікого на небезпеку.

Однак на одній із вулиць міста жінка ледь не в'їхала в гурт дітей, потім не втримала рівноваги і впала. Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння відмовилася. Жодних документів при собі не мала.

За словами чоловіка, який прийшов на місце, дружина вагітна. На неї винесли постанову за керування без документів та склали адмінпротоколи за невиконання вимоги про зупинку та керування у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувались двоє жінок та загинув кінь.