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    На Львівщині водій збив на смерть коня і втік

    На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля на підводу травмовані двоє жінок та загинув кінь
    На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувались двоє жінок та загинув кінь. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області. За його даними, ДТП сталась 27 квітня близько 23.45 в одному з сіл Яворівського району. Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на підводу, якою керував
    • Вчора, 16:09
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    ДТП
    ДТП

    На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля на підводу травмовані двоє жінок та загинув кінь

    На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувались двоє жінок та загинув кінь. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

    За його даними, ДТП сталась 27 квітня близько 23.45 в одному з сіл Яворівського району.

    Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на підводу, якою керував 53-річний місцевий мешканець, після чого втік з місця події. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали дві жінки, котрі їхали підводою - місцеві мешканки віком 55 та 58 років. Кінь, запряжений у підводу, загинув.

    Правоохоронці встановлюють обставини події, а також місцезнаходження автомобіля та особу водія, котрий скоїв наїзд. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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