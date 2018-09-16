На Прикарпатті з літаків розкидають вакцину від сказу для диких тварин



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Вакцину над Прикарпаттям розкидали на трьох літаках

Вакцину від сказу для диких тварин почали розкидати на Прикарпатті – над лісовими та польовими угіддями краю, поза територіями населених пунктів.

Перед тим, як почати розкидати вакцину з літаків, її виробник Ярослав Шарай оглянув продукцію. Каже, що вона є безпечною для дюдей та свійських тварин, йдеться в сюжеті ТРК «Карпати».

«За дикою твариною ми не можемо бігати зі шприцом. Тому використовується поживна принада, в яку вмонтовано антиген – діючу речовину. Таким чином вона розкидається у дикій природі. Тварина її знаходить, розкушує приманку, яка дуже приваблива на запах для диких тварин. Достатньо однієї-двох крапель у ротовій порожнині, щоб вакцина всмокталася в організм», – пояснює Ярослав Шарай.

Вакцину над Прикарпаттям розкидали на трьох літаках.

Приманка безпечна для людей і тварин; має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Усередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу.

Ці заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу.