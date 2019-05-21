  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Прикарпатті залишаються підтопленими 25 населених пунктів

    • Розсилка
    За даними ДСНС, рівень води в Івано-Франківській області поступово спадає - На Прикарпатті залишаються підтопленими 25 населених пунктів
    За даними ДСНС, рівень води в Івано-Франківській області поступово спадає
    Фото: ДСНС

    У містах Калуш та Івано-Франківськ для відкачування води залучено 17 рятувальників та 4 одиниць техніки

    Рятувальники Прикарпаття надають допомогу постраждалому від негоди населенню.

    Станом на 19:00 21 травня опади припинились. Залишаються підтопленими 1 тис. 112 присадибних ділянок у 25 населених пунктах Івано-Франківської області, повідомляє прес-служба ДСНС.

    Зазначається, що у містах Калуш та Івано-Франківськ для відкачування води залучено 17 рятувальників та 4 одиниць техніки.

    «Підрозділами Управління ДСНС України в області протягом 20-21 травня здійснено 52 виїзди для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 60 осіб, з них 12 дітей та 10 автомобілів, відкачано 456 м куб. води з дворогосподарств», - повідомили рятувальники.

    За даними ДСНС, рівень води поступово спадає. Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди.

    Як відомо, у зв'язку iз випаданням значних опадів протягом 20-21 травня відбувся підйом рівня води в річках басейнів Днiстра та Прута на території Івано-Франківської області. Найбільш складна ситуація спостерігалася на територіях Богородчанського, Тисменицького, Надвірнянського районів, міст Калуша та Івано-Франківська.

    Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті через негоду підтоплено близько 3 тис. 240 будинків. Частково пошкоджені два мости місцевого значення, без газопостачання залишились два населених пункти.

    Читайте також
    прогноз погоди ДСНС атмосферне явище Івано-Франківщина рятувальники Івано-Франківськ негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ