На Прикарпатті залишаються підтопленими 25 населених пунктів



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За даними ДСНС, рівень води в Івано-Франківській області поступово спадає Фото: ДСНС

У містах Калуш та Івано-Франківськ для відкачування води залучено 17 рятувальників та 4 одиниць техніки

Рятувальники Прикарпаття надають допомогу постраждалому від негоди населенню.

Станом на 19:00 21 травня опади припинились. Залишаються підтопленими 1 тис. 112 присадибних ділянок у 25 населених пунктах Івано-Франківської області, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що у містах Калуш та Івано-Франківськ для відкачування води залучено 17 рятувальників та 4 одиниць техніки.

«Підрозділами Управління ДСНС України в області протягом 20-21 травня здійснено 52 виїзди для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 60 осіб, з них 12 дітей та 10 автомобілів, відкачано 456 м куб. води з дворогосподарств», - повідомили рятувальники.

За даними ДСНС, рівень води поступово спадає. Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди.

Як відомо, у зв'язку iз випаданням значних опадів протягом 20-21 травня відбувся підйом рівня води в річках басейнів Днiстра та Прута на території Івано-Франківської області. Найбільш складна ситуація спостерігалася на територіях Богородчанського, Тисменицького, Надвірнянського районів, міст Калуша та Івано-Франківська.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті через негоду підтоплено близько 3 тис. 240 будинків. Частково пошкоджені два мости місцевого значення, без газопостачання залишились два населених пункти.