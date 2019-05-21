Негода на Прикарпатті: затоплені будинки, знесені мости



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок інтенсивних дощів у Надвірнянському, Богородчанському районах та м. Калуш (всього 22 населених пункти) відбулося підняття рівня води

На Прикарпатті підтоплені понад три тисячі будинків та частково зруйновані два мости

На Прикарпатті через негоду підтоплено близько 3 тис. 240 будинків. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Зазначається, що частково пошкоджені два мости місцевого значення, без газопостачання залишились два населених пункти.

«20 травня внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу у Надвірнянському, Богородчанському районах та м. Калуш (всього 22 населених пункти) відбулося підняття рівня води, внаслідок чого сталося підтоплення близько 3 тис. 240 дворогосподарств, частково пошкоджено 2 мости місцевого значення, відключено 2 населених пункти від газопостачання (всього близько 1 тис. абонентів)», - йдеться у повідомленні.

Підрозділами ДСНС проведено евакуацію 60 осіб, відбуксировано 10 транспортних засобів. Проводиться відкачування води в м. Калуш на території ТОВ «Карпатнафтохім» та Калуської ТЕЦ.

Зазначається, що станом на 7 год. 21 травня ситуація стабілізувалася, інтенсивність опадів значно зменшилась, рівень води поступово спадає. Для надання допомоги населенню залучено 126 чол. та 26 од. техніки, з них від ДСНС 98 чол. о/с, 19 од. техніки та 9 плавзасобів.

Як повідомлялося, в Україні знеструмлено 146 населених пунктів. Вночі з 20 на 21 травня знеструмлено, зокрема, у Львівській області 83 н.п., Тернопільській - 23 н.п., Івано-Франківській - 20 н.п., Чернівецькій - 12 н.п. та Житомирській - 8 н.п.

Також нагадаємо, що у річках України очікується підвищення рівнів води.