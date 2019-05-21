Негода на Прикарпатті: затоплені будинки, знесені мости
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На Прикарпатті підтоплені понад три тисячі будинків та частково зруйновані два мости
На Прикарпатті через негоду підтоплено близько 3 тис. 240 будинків. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС в Івано-Франківській області.
Зазначається, що частково пошкоджені два мости місцевого значення, без газопостачання залишились два населених пункти.
«20 травня внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу у Надвірнянському, Богородчанському районах та м. Калуш (всього 22 населених пункти) відбулося підняття рівня води, внаслідок чого сталося підтоплення близько 3 тис. 240 дворогосподарств, частково пошкоджено 2 мости місцевого значення, відключено 2 населених пункти від газопостачання (всього близько 1 тис. абонентів)», - йдеться у повідомленні.
Підрозділами ДСНС проведено евакуацію 60 осіб, відбуксировано 10 транспортних засобів. Проводиться відкачування води в м. Калуш на території ТОВ «Карпатнафтохім» та Калуської ТЕЦ.
Зазначається, що станом на 7 год. 21 травня ситуація стабілізувалася, інтенсивність опадів значно зменшилась, рівень води поступово спадає. Для надання допомоги населенню залучено 126 чол. та 26 од. техніки, з них від ДСНС 98 чол. о/с, 19 од. техніки та 9 плавзасобів.
Як повідомлялося, в Україні знеструмлено 146 населених пунктів. Вночі з 20 на 21 травня знеструмлено, зокрема, у Львівській області 83 н.п., Тернопільській - 23 н.п., Івано-Франківській - 20 н.п., Чернівецькій - 12 н.п. та Житомирській - 8 н.п.
Також нагадаємо, що у річках України очікується підвищення рівнів води.