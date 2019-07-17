На пункті пропуску у Станиці Луганській сталася бійка



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Представники батальйону «Луганськ-1» затримали учасників конфлікту

У Станиці Луганській троє чоловіків створили конфлікт. Один із них застосував газовий балончик.

Про це повідомляє прессекретарка поліції Луганщини Тетяна Погукай.

За її словами, чоловіки очікували в черзі на перевірку документів. Один з них використав газовий балончик.

Представники батальйону «Луганськ-1» затримали учасників конфлікту. А медики допомогли постраждалому.

«В ході проведення перевірки за даним фактом встановлено, що всі троє чоловіків є жителями ОРЛО - потерпілий – з м. Луганськ, а два його опонента – з м. Алчевськ. Наразі момент чоловіки знаходяться в відділі поліції для подальшої перевірки», – зазначили в поліції.