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    На Рівненщині отруїлися грибами троє людей

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    Через важку інтоксикацію організму усі поціновувачі лісових делікатесів потрапили на лікарняні ліжка

    На Рівненщині зареєстрували перших жертв «тихого полювання».тНещодавно троє осіб отруїлися грибами.

    Мешканець Вараша вживав «рижики», засолені без термічної обробки, а матір з дочкою із Радивилова посмакували смаженими «зонтиками» і сироїжками.

    Про це повідомили в управлінні Держпродспоживслужби області. Через важку інтоксикацію організму усі поціновувачі лісових делікатесів потрапили на лікарняні ліжка.

    Фахівці наголошують, що потрібно ретельно оглядати гриби, які кладете у кошик, уникати незнайомі, а годувати грибними стравами дітей взагалі заборонено.

    У випадку погіршення самопочуття після вживання грибів негайно викликайте швидку допомогу.

    гриби
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