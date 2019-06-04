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    На Рівненщині після ДТП дорогу залило клеєм (фото)

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    <p>Рятувальники провели змивання клею з автошляху</p> - На Рівненщині після ДТП дорогу залило клеєм (фото)

    Рятувальники провели змивання клею з автошляху

    Фото: пресслужба Головного управління ДСНС у Рівненській області

    Працівниками поліції близько 30 хвилин було обмежено рух транспорту

    На Рівненщині внаслідок ДТП перекинувся напівпричіп автомобіля, який був заповнений клеєм ПВА, стався розлив клею на дорогу.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Рівненській області.

    ДТП сталася о третій годині ночі 4 червня на автодорозі М-06 поблизу с.Синів Гощанського району.

    «Постраждалих немає. Рятувальники провели змивання клею з автошляху за допомогою водяного ствола. Працівниками поліції близько 30 хвилин було обмежено рух транспорту», - говориться у повідомленні.

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    На Рівненщині після ДТП дорогу залило клеєм (фото)
    На Рівненщині після ДТП дорогу залило клеєм (фото)
    На Рівненщині після ДТП дорогу залило клеєм (фото)
    На Рівненщині після ДТП дорогу залило клеєм (фото)
    Фото: пресслужба Головного управління ДСНС у Рівненській області

    Нагадаємо, 4 червня у місті Боярка на Київщині сталася ДТП з двома маршрутками. В результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізовано. Троє з них у тяжкому стані і знаходяться в реанімаційному відділенні.

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