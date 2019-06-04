ДТП з маршрутками під Києвом: кількість постраждалих зросла до 26-ти



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В результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізовано Фото: Нацполіція

Відкрито кримінальне провадження за фактом ДТП

За фактом ДТП у Боярці за участю маршрутних автобусів і автомобіля відкрито кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

ДТП сталася близько 10-ї години ранку у місті Боярка на перехресті вулиць Незалежності та Б. Хмельницького.

«За попередніми даними, спочатку сталося зіткнення маршрутного автобуса «Мерседес», який, продовжуючи рух по другорядній дорозі, зачепив автомобіль «Шкода». Після чого автотранспорт занесло на головну дорогу, де сталося зіткнення з маршрутним автобусом «Богдан», - повідомили в поліції.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники, медики.

На момент повідомлення в результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізовано. Троє з них у тяжкому стані і знаходяться в реанімаційному відділенні.

Водій автобусу «Мерседес» затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Маршрутний автобус «Мерседес» вилучено і поміщено на майданчик тимчасово тримання.

За даним фактом працівниками Слідчого управління поліції Київщини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Готується питання щодо оголошення йому підозри водію та обрання йому міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Раніше повідомлялося, що у ДТП за участю двох маршруток і автомобіля у Боярці постраждало 15 людей.