На Рівненщині поліцейський поцілив з пневматичної зброї в око учениці
- Сьогодні, 21:59
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Потерпіла дівчина перебуває у Рівненській обласній лікарні
Інструктор патрульноі поліції в училищі Державної служби охорони в селищі Городок Рівненської області поцілив з пневматичної зброї в око учениці — майбутній патрульній поліцейській Олександрі Павук.
Про це розповіла матір дівчини Вікторія Павук.
Згідно з повідомленням, під час перерви у занятті дівчина постраждала від кулі з пневматичного пістолета, яка влучила їй в око. Це сталося у присутності 12 інших учнів училища, повідомляє місцеве видання Радіо Трек.
Мама потерпілої Віта Павук у тому, що сталося, звинувачує інструктора зі стрільби.
«Я не можу сказати, що це спеціально. Але виходить халатність інструктора. Тому що пістолет лежав на столі. Він його взяв і він вистрелив. І прямо поцілив моїй доньці в око», – говорить жінка.
Так нині виглядає око Олександри Павук
За словами матері, Олександра перебуває у Рівненській обласній лікарні. Чи буде бачити – поки медики сказати не можуть.
Нині за цим фактом перевірку проводить поліція.