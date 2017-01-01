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    На Рівненщині поліцейський поцілив з пневматичної зброї в око учениці

    Потерпіла дівчина перебуває у Рівненській обласній лікарні
    Інструктор патрульноі поліції в училищі Державної служби охорони в селищі Городок Рівненської області поцілив з пневматичної зброї в око учениці — майбутній патрульній поліцейській Олександрі Павук.  Про це розповіла матір дівчини Вікторія Павук. Згідно з повідомленням, під час перерви у занятті дівчина постраждала від кулі з
    • Сьогодні, 21:59
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    Потерпіла дівчина перебуває у Рівненській обласній лікарні

    Інструктор патрульноі поліції в училищі Державної служби охорони в селищі Городок Рівненської області поцілив з пневматичної зброї в око учениці — майбутній патрульній поліцейській Олександрі Павук. 

    Про це розповіла матір дівчини Вікторія Павук.

    Згідно з повідомленням, під час перерви у занятті дівчина постраждала від кулі з пневматичного пістолета, яка влучила їй в око. Це сталося у присутності 12 інших учнів училища, повідомляє місцеве видання Радіо Трек.

    Мама потерпілої Віта Павук у тому, що сталося, звинувачує інструктора зі стрільби.

    «Я не можу сказати, що це спеціально. Але виходить халатність інструктора. Тому що пістолет лежав на столі. Він його взяв і він вистрелив. І прямо поцілив моїй доньці в око», – говорить жінка.

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    Так нині виглядає око Олександри Павук

    За словами матері, Олександра перебуває у Рівненській обласній лікарні. Чи буде бачити – поки медики сказати не можуть.

    Нині за цим фактом перевірку проводить поліція.

    стрільба лікарня розслідування Рівненщина
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