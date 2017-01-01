На Рівненщині поліцейський поцілив з пневматичної зброї в око учениці

Потерпіла дівчина перебуває у Рівненській обласній лікарні

Інструктор патрульноі поліції в училищі Державної служби охорони в селищі Городок Рівненської області поцілив з пневматичної зброї в око учениці — майбутній патрульній поліцейській Олександрі Павук. Про це розповіла матір дівчини Вікторія Павук. Згідно з повідомленням, під час перерви у занятті дівчина постраждала від кулі з



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Потерпіла дівчина перебуває у Рівненській обласній лікарні

Інструктор патрульноі поліції в училищі Державної служби охорони в селищі Городок Рівненської області поцілив з пневматичної зброї в око учениці — майбутній патрульній поліцейській Олександрі Павук.

Про це розповіла матір дівчини Вікторія Павук.

Згідно з повідомленням, під час перерви у занятті дівчина постраждала від кулі з пневматичного пістолета, яка влучила їй в око. Це сталося у присутності 12 інших учнів училища, повідомляє місцеве видання Радіо Трек.

Мама потерпілої Віта Павук у тому, що сталося, звинувачує інструктора зі стрільби.

«Я не можу сказати, що це спеціально. Але виходить халатність інструктора. Тому що пістолет лежав на столі. Він його взяв і він вистрелив. І прямо поцілив моїй доньці в око», – говорить жінка.

Так нині виглядає око Олександри Павук

За словами матері, Олександра перебуває у Рівненській обласній лікарні. Чи буде бачити – поки медики сказати не можуть.

Нині за цим фактом перевірку проводить поліція.