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    Новини

    На Рівненщині поліція затримала п’яного водія маршрутки

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    На Рівненщині поліція затримала п’яного водія маршрутки

    Нетверезого водія відсторонили від керування

    24 вересня в місті Корець правоохоронці за порушення водієм Правил дорожнього руху зупинили мікроавтобус «Mercedes-Benz», який здійснює регулярні пасажирські перевезення за маршрутом «с. Жадківка – газова дільниця м. Корець».

    Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненщини.

    Спілкуючись із 39-річним водієм мікроавтобуса, поліцейські помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій від проходження огляду на місці в присутності двох свідків відмовився. Він погодився його пройти у медичному закладі.

    Результати освідчення –2,48 проміле. Допустимою нормою алкоголю в крові для водіїв є – 0,2 проміле.

    На порушника поліцейські винесли постанову за ч. 2 ст. 121-1 та склали протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Нетверезого водія відсторонили від керування.

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