На Рівненщині рятувальники зняли з дерева чоловіка, який намагався врятувати кота

Після того як співробітники ДСНС спустили чоловіка на землю, врятувальники дістали кота

Рятувальники Рівненщини отримали повідомлення про те, що чоловік, намагаючись врятувати кота, заліз на дерево і не може спуститися Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Рівненській області. [GALLERY_BLOCK] 30 квітня до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення, що на дереві на висоті близько 10 метрів перебуває



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Після того як співробітники ДСНС спустили чоловіка на землю, врятувальники дістали кота

Рятувальники Рівненщини отримали повідомлення про те, що чоловік, намагаючись врятувати кота, заліз на дерево і не може спуститися

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Рівненській області.

30 квітня до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення, що на дереві на висоті близько 10 метрів перебуває чоловік, який не може самостійно спуститися. Прибувши на місце виклику рятувальники з’ясували, що чоловік намагався зняти з дерева кота та застряг рукою в стовбурі дерева.

Рятувальники за допомогою висувної драбини спустили чоловіка з дерева на землю, де на нього чекала карета швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала громадянина до Рівненської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом «вивих лівої ключиці». Після того як спустили чоловіка рятувальники дістали кота.